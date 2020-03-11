Україна скоротила імпорт товарів на початку року і трохи збільшила експорт

Обсяг зовнішньої торгівлі товарами в січні-лютому 2020 року склав 16,802 млрд доларів, що на 1% більше, ніж за аналогічний період минулого року (16,711 млрд доларів). Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані митної статистики України.

Експорт товарів з України в січні-лютому 2020 року виріс на 2% до 8,115 млрд доларів, імпорт скоротився на 1% до 8,687 млрд доларів. Від'ємне сальдо зафіксовано на рівні 571 млн доларів.

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Зокрема, імпорт паливно-енергетичних товарів впав за 2 місяці 2020 року на 3% до 1,640 млрд доларів, імпорт продукції хімічної промисловості - на 2% до 1,684 млрд доларів.

Експорт продовольства виріс на 8% до 3,732 млрд доларів, експорт металів скоротився на 15% до 1,600 млрд доларів.

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За даними Національного банку України, поширення по світу коронавірусу мало обмежений і нейтральний вплив на економіку України в лютому і на початку березня 2020 року. За даними НБУ, деяке зниження цін на окремі товари українського експорту більш ніж компенсовано подальшим нарощуванням фізичних обсягів поставок за кордон.

Як повідомляло РБК-Україна, обвал світових фінансових ринків, викликаний побоюванням глобальної рецесії через епідемію коронавірусу, поки не позначився на українському експорті.