Україна зібрала рекордний в історії урожай зернових: що це означає для економіки

Державна служба статистики України оприлюднила попередні дані з виробництва зернових та зернобобових культур у 2021 році. Урожай зернових склав 85,68 млн тонн, що на 10,54 млн тон більше, ніж у рекордному 2019 році - 75,14 млн тонн.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Держстат.
За даними статистичного відомства, урожай зріс на 32% порівняно з 2020 роком (64,93 млн тонн).
У 2021 році зернові були зібрані з площі 15,92 млн га.середня врожайність склала 53,8 центнера з гектара.
Зокрема, валовий збір склав:
ЗА оцінками НБУ, збільшення врожаю зернових на 10% дає додаткове зростання с/г на 3,4 п.п. і прямий вплив в зростання реального ВВП - на 0,3 п. п. відповідно, тільки рекордний урожай зернових в цьому році забезпечить близько 0,9 п. п. в зростання реального ВВП в 2021 році. Таким чином, урожай забезпечив близько третини зростання економіки України в 2021 році (на 3%).