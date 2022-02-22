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Україна зібрала рекордний в історії урожай зернових: що це означає для економіки

Автор: Олександр Білоус

Державна служба статистики України оприлюднила попередні дані з виробництва зернових та зернобобових культур у 2021 році. Урожай зернових склав 85,68 млн тонн, що на 10,54 млн тон більше, ніж у рекордному 2019 році - 75,14 млн тонн.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Держстат.

За даними статистичного відомства, урожай зріс на 32% порівняно з 2020 роком (64,93 млн тонн).

У 2021 році зернові були зібрані з площі 15,92 млн га.середня врожайність склала 53,8 центнера з гектара.

Зокрема, валовий збір склав:

  • Пшениця - 32,08 млн тонн,
  • Кукурудза - 41,87 млн тонн,
  • Ячмінь - 9,42 млн тонн,
  • Жито - 0,59 млн тонн,
  • Тритикале - 0,03 млн тонн,
  • Овес - 0,47 млн тонн,
  • Гречиха - 0,11 млн тонн,
  • Сорго - 0,17 млн тонн,
  • Просо - 0,20 млн тонн,
  • Рис - 0,05 млн тонн,
  • Культури зернобобові - 0,68 млн тонн.

ЗА оцінками НБУ, збільшення врожаю зернових на 10% дає додаткове зростання с/г на 3,4 п.п. і прямий вплив в зростання реального ВВП - на 0,3 п. п. відповідно, тільки рекордний урожай зернових в цьому році забезпечить близько 0,9 п. п. в зростання реального ВВП в 2021 році. Таким чином, урожай забезпечив близько третини зростання економіки України в 2021 році (на 3%).

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Державна служба статистики