Україна не збирається знову отримувати ядерну зброю, - Кулеба

Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба роз'яснив на засіданні Генеральної асамблеї ООН плани України щодо Будапештського меморандуму. Повернення ядерної зброї, як запевнив міністр, не планується.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на виступ міністра на ГА ООН.

"Україна зробила історичний внесок у глобальну безпеку. У 1994 році ми відмовилися від ядерної зброї. Від третього за розміром ядерного арсеналу у світі. Ми не збираємося знову отримувати ядерну зброю. Ми сьогодні очікуємо, що світ забезпечить нашу безпеку", - сказав Кулеба.

Нагадаємо, Україна скликала консультації щодо Будапештського меморандуму, якщо вони не відбудуться або не матимуть результатів, то Київ поставить під сумнів дію цього документу.

Після цього в Росії заявили про загрозу появи в Україні ядерної зброї, оскільки наша держава нібито має для цього все необхідне.