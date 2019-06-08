Парубій: Україна зможе вступити до ЄС у 2025-2027

Голови парламентів України, Литви та Польщі задекларували у резолюції Міжпарламентської асамблеї строки вступу України до Європейського союзу. Про це заявив голова Верховної ради Андрій Парубій на брифінгу, передає кореспондент РБК-Україна.

За словами глави Верховної ради, Україна має великий шанс вступити до Європейського союзу у 2025-2027 році.

"Ключовий документ, який був нами півгодини тому підписаний - це наша спільна резолюція і наш план дій на наступний період. Для нас було дуже важливо, що серед того плану дій ми узгодили, що будемо дотримуватись стратегії "2025-2027". Це стратегія плану на шляху України до ЄС. Ми визначили, що в цей період це і є вікно можливостей для вступу України в Євросоюз… і спільно розробили стратегію, які кроки ми маємо зробити, щоб ми змогли вийти на кінцеве і заключне рішення", - заявив Парубій.

Так, голова Верховної ради підписав резолюцію за підсумками проведення X сесії Міжпарламентської асамблеї Україна-Литва-Польща.

"Ми спільно визначили, що цей період ми бачимо як період великих шансів для України на шляху до ЄС. Адже у 2025 році буде головувати Польща, а з 2025-го по 2027 рік буде головувати Литва", - додав Парубій.

Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський під час візиту до Брюсселю заявив, що курс на набуття повноправного членства в Європейському союзі і НАТО залишається незмінним зовнішньополітичним пріоритетом України.