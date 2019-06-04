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Зеленський в Брюсселі підтвердив незмінність курсу України на ЄС і НАТО

Новини » Політика    04.06.2019 - 20:10
Зеленський в Брюсселі підтвердив незмінність курсу України на ЄС і НАТО
Фото: Володимир Зеленський (РБК-Україна, Віталій Носач)

Зеленський перебуває у Брюсселі з першим закордонним візитом

Курс на набуття повноправного членства в Європейському союзі і НАТО залишається незмінним зовнішньополітичним пріоритетом України. Про це заявив президент України Володимир Зеленський під час спільного брифінгу з Генеральним секретарем НАТО Йєнсом Столтенбергом в Брюсселі.

"Стратегічний курс України на набуття повноправного членства в ЄС і НАТО. Це закріплено в Конституції України і залишається нашим незмінним зовнішньополітичним пріоритетом", - підкреслив Зеленський, додавши, що рух України до високих європейських стандартів життя та безпеки є вимогою українського суспільства.

Крім того, президент України привітав прийняття союзниками рішення про посилення чорноморської безпеки і допомоги у зміцненні можливостей Військово-морських сил України.

"Ми сподіваємося відновити наш регулярний діалог у рамках комісії Україна-НАТО на рівні глав держав і урядів, а також міністрів оборони і закордонних справ", - сказав Зеленський.

Зі свого боку Столтенберг підкреслив, що Україна є надійним партнером Альянсу. Він зазначив, що під час зустрічі з Зеленським обговорювалася ситуація на сході України, зокрема, спроба РФ надати свої паспорти українським громадянам.

Сьогодні комісія Україна-НАТО на своєму засіданні розгляне ситуацію з безпекою в Україні.

Нагадаємо, в ході брифінгу Володимир Зеленський заявив про готовність до переговорів з Росією.

 

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