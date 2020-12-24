Україна зможе приймати до 300 тисяч специфічних доз вакцин від COVID на тиждень

Фото: вакцина від коронавіруса (РБК-Україна)

У України обмежені можливості зберігання вакцин проти коронавірусу. В тиждень країна здатна буде приймати до 300 тисяч доз вакцин, що мають зберігатися при температурі -70 градусів.

Про це в інтерв'ю журналістам заявив міністр охорони здоров'я Максим Степанов.

За його словами, Україна здатна забезпечити специфічні умови зберігання вакцин лише одного-двох виробників.

"У одного - мінус 70 градусів (норма зберігання вакцини - ред.). У іншого - мінус 20 градусів. Інші дають мінус 2-8 градуси. Щоб забезпечити мінус 70 градусів - у нас дійсно обмежені можливості, щоб знайти холодильні потужності. Ми зможемо приймати до 300 тисяч доз на тиждень", - заявив Степанов.

Нагадаємо, сьогодні Міністерство охорони здоров'я представило план вакцинації населення від коронавірусу. Він складається з п'яти етапів. Вакцинацію планують провести для не менш ніж 50% населення країни.

Також РБК-Україна писало, що в країні планують створити до 50 центрів вакцинації від COVID-19.

Крім цього повідомлялося, що Україна хоче отримати додатково ще 8 мільйонів доз вакцини від коронавірусу за механізмом COVAX. Таким чином у Києві хочуть отримати за програмою COVAX 16 млн доз вакцини.