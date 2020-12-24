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Кабмін виділив 1,3 млрд гривень на закупівлю вакцин від коронавірусу

Київ, Четвер 24 грудня 2020 12:07
Кабмін виділив 1,3 млрд гривень на закупівлю вакцин від коронавірусу
Фото: вакцина (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Олександр Білоус

Кошти на вакцини виділяються з бюджету 2020 року

Кабінет міністрів України виділив 1,3 млрд грн з Фонду боротьби з COVID-19 для закупівлі вакцин та забезпечення імунопрофілактики населення проти коронавірусу. Кошти направлені Міністерству охорони здоров’я.

Про це повідомляє прес-служба Мінфіну.

Як зазначається в повідомленні, реалізація постанови буде здійснюватися у межах загального та спеціального фондів державного бюджету України на 2020 рік.

Постановою здійснено перерозподіл видатків державного бюджету, зокрема збільшено видатки Фонду боротьби з COVID-19 за рахунок економії коштів державного бюджету, яке прогнозується до кінця 2020 року за відповідними бюджетними програмами головних розпорядників бюджетних коштів.

Нагадаємо, міністр охорони здоров'я Максим Степанов заявив,що Міністерство охорони здоров'я України сподівається до кінця року підписати контракт на постачання вакцини проти коронавірусу з компаніями-виробниками.

Відзначимо, Кабмін 2 грудня звільнив від податків імпортні вакцини проти коронавірусу. Постановою до переліку включені Vaccines (вакцини проти гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2).

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