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Украина сможет принимать до 300 тысяч доз вакцин от COVID в неделю

Киев, Четверг 24 декабря 2020 14:33
Украина сможет принимать до 300 тысяч доз вакцин от COVID в неделю
Фото: вакцина от коронавируса (РБК-Украина)
Автор: Марианна Присяжнюк, Игорь Литвиненко

У Украины ограничены возможности хранения вакцин против коронавируса. В неделю страна способна будет принимать до 300 тысяч доз вакцин.

Об этом в интервью журналистам заявил министр здравоохранения Максим Степанов.

По его словам, Украина способна обеспечить специфические условия хранения вакцин лишь одного-двух производителей.

"У одного - минус 70 градусов (норма хранения вакцины - ред.). У другого - минус 20 градусов. Остальные дают минус 2-8 градуса. Чтобы обеспечить минус 70 градусов - у нас действительно ограничены возможности, чтобы найти холодильные мощности. Мы сможем принимать до 300 тысяч доз в неделю", - заявил Степанов.

Напомним, сегодня Министерство здравоохранения представило план вакцинации населения от коронавируса. Он включает в себя пять этапов. Вакцинацию планируют провести для не менее чем 50% населения страны.

Также РБК-Украина писало, что в стране планируют создать до 50 центров вакцинации от COVID-19.

Кроме этого сообщалось, что Украина хочет получить дополнительно еще 8 миллионов доз вакцины от коронавируса по механизму COVAX. Таким образом в Киеве хотят получить по программе COVAX 16 млн доз вакцины.

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Новости Украины Общество Максим Степановвакцина от коронавирусаКоронавирус

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