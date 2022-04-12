Україна не зможе використовувати кошти з допомоги США 13,6 млрд доларів для бюджетних потреб

Минулого місяця Конгрес США схвалив надання військової та гуманітарної допомоги Україні та іншим країнам, постраждалим від війни, у розмірі 13,6 млрд доларів. Але Україна не зможе використовувати ці гроші для бюджетних потреб.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на інтерв'ю міністра фінансів Сергія Марченка виданню Financial Times .

Хоча Марченко привітав допомогу, він сказав, що Україна "не отримає ні цента", тому що це буде надано у вигляді прямої допомоги, а не готівкою.

"Це не пряма бюджетна підтримка. Ми не можемо використовувати його для заповнення дефіциту", - сказав він.

Нагадаємо, в березні президент США Джо Байден підписав закон, в якому передбачається допомога Україні в розмірі 13,6 млрд доларів.

З цієї суми буде виділено 6,5 млрд доларів Пентагону на військову допомогу Україні. Решта коштів підуть в інші відомства - на гуманітарну та економічну допомогу Україні.