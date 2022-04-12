Україна не зможе використовувати кошти з допомоги США 13,6 млрд доларів для бюджетних потреб
Минулого місяця Конгрес США схвалив надання військової та гуманітарної допомоги Україні та іншим країнам, постраждалим від війни, у розмірі 13,6 млрд доларів. Але Україна не зможе використовувати ці гроші для бюджетних потреб.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на інтерв'ю міністра фінансів Сергія Марченка виданню Financial Times.
Хоча Марченко привітав допомогу, він сказав, що Україна "не отримає ні цента", тому що це буде надано у вигляді прямої допомоги, а не готівкою.
"Це не пряма бюджетна підтримка. Ми не можемо використовувати його для заповнення дефіциту", - сказав він.
Нагадаємо, в березні президент США Джо Байден підписав закон, в якому передбачається допомога Україні в розмірі 13,6 млрд доларів.
З цієї суми буде виділено 6,5 млрд доларів Пентагону на військову допомогу Україні. Решта коштів підуть в інші відомства - на гуманітарну та економічну допомогу Україні.
Нагадаємо, Росія вторглася в Україну 24 лютого. Про те, що відбувається прямо зараз, читайте в текстовому онлайні РБК-Україна.
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