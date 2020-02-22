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Україна знову зможе евакуювати громадян з Ухань, - МВС

Новини » Суспільство     22.02.2020 - 19:40
Україна знову зможе евакуювати громадян з Ухань, - МВС
Фото: Антон Геращенко (УНИАН)

Україна евакуює людей за умови, що буде отримано достатню кількість заявок

Україна знову зможе евакуювати громадян з Китаю за умови, що буде отримана достатня кількість заявок від громадян України з міста Ухань і провінції Хубей в Китаї. Про це на брифінгу в суботу заявив заступник міністра внутрішніх справ України Антон Геращенко.

Геращенко повідомив, що якщо буде достатня кількість заявок від українців з міста Ухань з проханням евакуювати їх, Україна зможе це зробити знову.

Крім того, за його словами, сьогодні в Нових Санжарах все спокійно, немає ніяких мітингів і акцій протесту. Зокрема, співробітники Національної поліції і офіцери Національної гвардії взяли в кільце санаторій і повністю контролюють режим. Додамо, що якщо хто-то в незаконний спосіб потрапить в зону обсервації, то залишиться там на 14 днів, сказав Геращенко.

Раніше міністр внутрішніх справ Арсен Аваков повідомляв, що поліція буде звертатися в суд з вимогою обрати запобіжний захід у вигляді арешту для шістьох учасників протестів в Нових Санжарах. Зараз правоохоронці готують підозри для правопорушників.

Як відомо, 20 лютого в селищі Нові Санжари місцеві жителі протестували проти розміщення в медичному закладі евакуйованих з Ухань. Протестуючі влаштовували сутички з правоохоронцями і блокували дорогу до медичного центру.

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