Україна в наступному році отримає план дій щодо вступу в НАТО

У комітеті нацбезпеки вважають, що середньострокова перспектива вступу України в НАТО - до 7 років

В 2020 году Украина должна получить исчерпывающий план действий для вступления в НАТО. Об этом сообщил секретарь парламентского комитета по вопросам национальной безопасности и обороны, нардеп Иван Винник, передает корреспондент РБК-Украина.

По его словам, среднесрочная перспектива вступления Украины в альянс - 5-7 лет.

"Среднесрочная перспектива - 5-7 лет. Это срок, который нужен Украине для вступления в НАТО. Президент отметил еще оптимистичный срок - 5 лет, и 2024 год - подача заявки. Если говорить на языке действий, мы, я думаю, получим план действий по вступлению в НАТО в следующем году", - сообщил Винник.

Парламентарий отметил, что план действий будет исчерпывающим перечнем пунктов, которые Украина должна выполнить для вступления в Североатлантический альянс.

Напомним, президент Украины Петр Порошенко заявил, что РФ попытается сорвать голосование в Верховной раде за изменения в Конституцию в части закрепления курса в НАТО и ЕС.

Как писало РБК-Украина ранее, глава государства считает, что только полноправное членство в Евросоюзе и НАТО будет гарантировать Украине независимость. По его мнению, ни одна страна, которая не входит в НАТО, не имеет столь близких отношений с альянсом.

Добавим, глава миссии Украины при Организации Североатлантического договора (НАТО) Вадим Пристайко отмечал, что Украина может стать 31-м членом НАТО после Македонии. По словам Пристайко, в ближайшее время Македония станет 30-м членом НАТО.