Україна досі не отримала інформацію про зниклих в Атлантичному океані моряків, - Денісова

За станом на 22 жовтня Україна не отримала жодної офіційної відповіді щодо актуальної інформації з приводу пошуку 6 українців, членів екіпажу судна Bourbon Rhode. Про це повідомила український омбудсмен Людмила Денісова у Facebook.

Повідомляється, що доля Андрія Ізмаїльського, Олександра Коршикова, В'ячеслава Ковальчука, Євгенія Мельгунова, Олега Кравця, Дмитра Козирєва - невідома.

Наголошується, що Денісова звернулася до голови Моніторингової місії ООН з прав людини в Україні та віце-президента Міжнародного комітету Червоного Хреста з проханням сприяти ефективному пошуку постраждалих громадян України.

Нагадаємо, 26 вересня 2019 року в Атлантичному океані в результаті шторму пропало судно Bourbon Rhode з українцями на борту. Пізніше стало відомо, що троє членів екіпажу зниклого судна Bourbon Rhode врятовані, у тому числі двоє громадян України.

За словами міністра закордонних справ Вадима Пристайка, пошуки членів українського екіпажу судна Bourbon Rhode тривають.