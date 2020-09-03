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Україна - Швейцарія: де дивитися перший матч в Лізі націй

Львів, Четвер 03 вересня 2020 15:07
Україна - Швейцарія: де дивитися перший матч в Лізі націй
Фото: тренування збірної України перед грою зі Швейцарією (facebook.com/uafukraine)
Автор: Вера Олейник

Де і коли почнеться перший поєдинок команди Шевченка в 2020 році

Збірна України прийме команду Швейцарії у своєму дебютному матчі елітного дивізіону Ліги націй. Букмекери вважають, що шанси команд на перемогу приблизно рівні.

3 вересня 21:45
Львів, стадіон "Арена Львів"

Перший поєдинок підопічних Андрія Шевченка у 2020 році відбудеться 3 вересня на стадіоні "Львів-Арена" у Львові. Пандемія коронавірусу нікуди не відступила, тому гра відбудеться без глядачів на трибунах. У прямому ефірі матч покажуть телеканали "Україна" та "Футбол 1". Час початку трансляції - о 21:35, а безпосередньо сама гра розпочнеться о 21:45.

Якщо хтось пропустить поєдинок, то в повторі його можна подивитися наступного дня на телеканалі "Футбол 2" о 02:25 або 16:00. Чи о 11:15 на "Футбол 1".

З останнього матчу збірної України пройшло майже десять місяців, коли "синьо-жовта" команда завершила відбірковий цикл Євро-2020 без поразок. Через пандемію коронавірусу були скасовані заплановані на березень товариські зустрічі і на літо наступного року був перенесений Євро-2020.

Історія протистоянь

Обидва попередні матчі між командами завершилися внічию за підсумками основного часу. У пам'ятному поєдинку 1/8 фіналу ЧС-2006 українці здолали швейцарців у серії пенальті 3:0. За чотири роки після цього команди зустрічалися в контрольній грі, яка завершилася з рахунком 2:2.

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