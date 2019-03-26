Україна і Швейцарія будуть співпрацювати в сфері медосвіти

Міністерство охорони здоров'я (МОЗ) України і Швейцарська агенція розвитку та співробітництва підписали меморандум про співпрацю на 10 років в рамках україно-швейцарського проекту "Розвиток медичної освіти". Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на прес-службу МОЗ.

Таким чином, сторони хочуть допомогти лікарям первинної ланки, медсестрам та менеджерам медичних закладів навчатися та надавати кращу медичну допомогу своїм пацієнтам.

"Лікарі первинної ланки та медсестри - це один з основних пріоритетів для трансформації охорони здоров’я. Нам важлива ваша підтримка, а проект, розрахований на 10 років, допоможе здійснити послідовні та інституційні зміни. Це не лише підвищить якість надання первинної допомоги, а й позитивно вплине на стосунки пацієнта та лікаря", - зазначила в.о. міністра Уляна Супрун.

Зокрема, у прес-службі МОЗ зазначають, що проект реалізується Швейцарським інститутом тропічного та громадського здоров'я (Swiss TPH) і фінансується Швейцарською агенцією розвитку та співробітництва (Swiss Agency for Development and Cooperation - SDC).

"Це початок великої співпраці з Міністерством, яка дозволить покращити медичні освітні заклади”, - зазначив директор Швейцарського бюро співробітництва в Україні Хольгер Тауш.

Нагадаємо, в Міністерстві охорони здоров'я назвали пріоритетні напрямки діяльності на 2019 рік. Пріоритетні напрямки роботи міністерства в 2019 році:продовження трансформації первинної медичної допомоги; запуск програми "Безкоштовна діагностика"; початок пілотного проекту змін екстреної медичної допомоги у Вінницькій, Донецькій, Одеській, Полтавській, Тернопільській областях та місті Києві.