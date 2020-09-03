Україна - Швейцарія: онлайн-трансляція матчу Ліги націй

Збірна України зійдеться зі Швейцарією в стартовому матчі вищого дивізіону Ліги націй. Трансляція почнеться в РБК-Україна о 21:45, а дивитися гру можна на телеканалах "Футбол 1" і ТРК "Україна". Пандемія коронавірусу нікуди не відступила, тому гра пройде за порожніх трибун.

15 хв. до початку матчу

21:30 Матч зі Швейцарією стане вже 19 для "синьо-жовтих" у Львові. Ця арена є справжньою фортецею для нашої команди: 16 перемог і дві нічиї.

21:15 На поєдинку працюватиме бригада арбітрів зі Швеції на чолі з Андреасом Екбергом.

21:00 Форма команд на гру: збірна України вийде на зустріч у жовтому комплекті форми, а її суперники - в червоному.

Фото УАФ

20:24 У стартовому складі збірної України в матчі проти Швейцарії є два дебютанти. Свої перші зустрічі проведуть захисник "Динамо" Олександр Тимчик і захисник "Андерлехта" Богдан Михайличенко. Обидва минулого сезону виступали за "Зорю".

Повністю склад виглядає так:

Україна: Пятов - Михайличенко, Матвієнко, Кривцов, Тимчик - Степаненко, Малиновський, Зінченко - Коноплянка, Ярмоленко - Мораес

Запасні: Бущан, Лунін, Соболь, Пластун, Караваєв, Сидорчук, Харатін, Коваленко, Марлос, Циганков, Яремчук, Супряга.

Швейцарія: Зоммер - Цубер, Родрігес, Аканджі, Ельведі, Мбабу - Варгас, Джака, Соу, Емболо - Сеферович

Запасні: Мвого, Омлін, Відмер, Ланг, Ебішер, Штеффен, Фасснахт, Аджеті, Гаврановіч, Зом, Омерагіч, Беніто