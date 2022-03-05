RU

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Travel
+
-

Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди

Україна зараз захищає всю Європу, - прем'єр-міністр Польщі

Автор: Сергій Сурепін

Українці зараз відстоюють не тільки незалежність своєї країни, а й безпеку всієї Європи. Таку заяву зробив Матеуш Моравецький, прем'єр-міністр Польщі.

Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на РАР.

“Ми допомагаємо українцям, щоб вони могли захиститися. Сьогодні вони захищають не тільки себе. Вони захищають безпеку всієї Європи", - розповів Матеуш Моравецький.

Прем'єр-міністр Польщі зазначив, що щодня в Україну виїжджають близько 100 вантажівок з різною допомогою. Переважно: з ліками, одягом, засобами гігієни, продуктами тривалого зберігання, спальниками, карематами, протипожежним обладнанням, вогнегасниками.

Також Моравецький додав, що дипломатія Польщі продовжить роботу над новими санкціями проти РФ. Прем'єр-міністр назвав це основною зброєю країни проти жорстоких дій Кремля.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Польша