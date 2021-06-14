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Україна - Північна Македонія та інші матчі тижня на Євро-2020

Автор: Роман Тверденко

Перший повний тиждень на Євро-2020 попереду. На ній свій другий матч проведе збірна України.

Матчі тижня Євро-2020 - в матеріалі РБК-Україна.

Звичайно ж, головним матчем тижня для українців буде зустріч Україна-Північна Македонія. Команда Андрія Шевченка драматично програла Нідерландам 2:3 і тепер потрібно швидко виправляти цю ситуацію. Перемога над Північною Македонією буквально вважається обов'язковим завданням для синьо-жовтих на Євро.

Україна - Північна Македонія. 17 Червня, 16:00. Бухарест (Румунія). Трансляція-телеканал "Україна"

Найцікавіші матчі тижня, крім України

Другий тур групового етапу принесе чимало цікавих матчів. Серед них зустрічі топ-збірних Франції та Португалії, а також Німеччини, британське протистояння Англії та Шотландії, матч одного із записних фаворитів Євро Іспанії та сильної Польщі, а також матч групи збірної України Нідерланди - Австрія, який безумовно вплине на розклади і шанси нашої збірної вийти в 1/8 фіналу.

Найцікавіші матчі тижня 14-20 червня

Франція - Португалія 15 Червня, 22:00. Мюнхен (Німеччина). Трансляція - "Україна";

Італія - Швейцарія 16 Червня, 22:00. Рим (Італія). Трансляція - "Україна";

Данія - Бельгія 17 Червня, 19:00. Копенгаген (Данія). Трансляція - "Футбол 2";

Нідерланди - Австрія 17 Червня, 22:00. Амстердам (Нідерланди). Трансляція - "Україна";

Англія - Шотландія 18 Червня, 22:00. Лондон (Англія). Трансляція - "Україна";

Португалія - Німеччина 19 Червня, 19:00. Мюнхен (Німеччина). Трансляція - "Футбол 2";

Іспанія - Польща 19 Червня, 22:00. Севілья (Іспанія). Трансляція - "Україна".

Нагадаємо, Україна програла Нідерладам 2:3 в драматичному матчі. Всі голи можна подивитися на РБК-Україна.

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