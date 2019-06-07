Україна - Сербія: прогноз букмекерів

Збірна України зіграє відбірковий поєдинок 3 туру чемпіонату Європи-2020 проти команди Сербії. Трансляція розпочнеться о 21:45, а дивитися гру можна на телеканалах "Україна" і "Футбол 1".

7 червня 21:45

Львів, стадіон "Арена Львів"

Букмекерські компанії віддають невелику перевагу збірної України. Так, на перемогу підопічних Андрія Шевченка приймаються ставки з коефіцієнтом 2,71, тоді як на успіх сербів можна поставити з 2,99. Нічийний результат оцінили в 3,15.

Нагадаємо, матч обслужить іспанська бригада арбітрів на чолі з Антоніо Матеу Лаосом.