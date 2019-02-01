Україна сьогодні поверне МВФ майже 90 млн доларів

Фото: МВФ (www.imf.org)

Всього за рік Україна повинна погасити майже 2 млрд доларів

Україна сьогодні, 1 лютого, повинна повернути Міжнародному валютному фонду 63,2 млн SDR (близько 88,5 млн доларів). Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням графік на сайті МВФ.

Наступний великий платіж заплановано на 5 лютого, коли Україна повинна буде повернути МВФ 257,2 SDR (близько 360 млн доларів).

Всього протягом 2019 року Україна планує т погасити 1,41 млрд SDR (близько 1,98 млрд доларів за поточним курсом).

www.imf.org

Варто відзначити, що за 2018 рік Україна погасила борги МВФ на 1,49 млрд SDR (близько 2,08 млрд доларів за поточним курсом).

Нагадаємо, 18 грудня 2018 року МВФ схвалив нову програму stand-by для України. Перший транш обсягом 1,4 млрд доларів вже зарахований в резерви. Рішення про подальші транші буде прийматися в травні і в листопаді 2019 року в ході перегляду успіхів України у виконанні умов меморандуму.

Як повідомляло РБК-Україна, пікові місяці виплат за держборгом України в 2019 році збігаються з активними політичними процесами. На початку травня - майже відразу після другого туру президентських виборів - урядовцям потрібно погасити єврооблігації в обсязі 1 млрд доларів, випущені в травні 2014 року під гарантії США. А у вересні - незадовго до парламентських виборів - Кабміну, доведеться шукати кошти для виплат за єврооблігаціями і розрахунку з МВФ.

Спеціальні права запозичення (Special Drawing Rights, SDR) - штучний резервний і платіжний засіб, що емітується Міжнародним валютним фондом (МВФ).