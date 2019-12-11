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Україна зробила ще один крок до анбандлінгу ГТС

Новини » Економіка     11.12.2019 - 13:55
Україна зробила ще один крок до анбандлінгу ГТС
Фото: ГТС (tsoua.com)

Статутний капітал Оператора ГТС збільшили до 3,8 млрд грн

АТ "Укртрансгаз" погодив збільшення розміру статутного капіталу ТОВ "Оператор газотранспортної системи України" до 3,8 млрд грн. Про це повідомляє прес-служба компанії.

Як зазначається в повідомленні, також в уставний фонд нового оператора ГТС внесені активи "Укртрансгазу", необхідні для надання послуг з транспортування газу.

Нагадаємо, НАК "Нафтогаз України" затвердив ринкову вартість активів "Укртрансгазі" з метою їх передачі до статутного капіталу ТОВ "Оператор газотранспортної системи України" в сумі 3,209 млрд грн (без ПДВ) станом на 1 жовтня 2019 року.

У державному бюджеті на 2020 рік міститься стаття 25 щодо анбандлінгу НАК "Нафтогаз України". Згідно з документом, у 2020 році НАК "Нафтогаз України" за результатами 2019 року перераховує до загального та спеціального фонду держбюджету частину чистого прибутку. Потім ці кошти спрямують на поповнення статутного капіталу АТ "Магістральні газопроводи України" для придбання у АТ "Укртрансгаз" 100% у статутному капіталі ТОВ "Оператор газотранспортної системи України".

Відзначимо, у вересні Кабінет міністрів України ухвалив рішення підпорядкувати компанію "Магістральні газопроводи" Міністерству фінансів. Процедура анбандлінгу повинна буди завершена тим, що компанія "Магістральні газопроводи України" викупить компанію "Оператор ГТС", на баланс якої передадуть українську ГТС.

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