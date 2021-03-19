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Україна зробить умовою в'їзду в країну негативний ПЛР-тест

Новость на русском → Україна, П'ятниця 19 березня 2021 10:52
Україна зробить умовою в'їзду в країну негативний ПЛР-тест Фото: Максим Степанов (Віталій Носач/РБК-Україна)
Автор: Юлія Струк

Міністр охорони здоров'я Максим Степанов заявив, що Україна зробить умовою в'їзду в країну негативний ПЛР-тест. Він повинен бути зроблений за 48 годин до в'їзду в державу.

Про це Степанов заявив у ході години запитань до уряду у Верховній раді.

Міністр відповів на запитання нардепа з приводу довідки про негативний результат тесту ПЛР при в'їзді в Україну.

"МОЗ виніс на розгляд уряду зміни до постанови, які це передбачають... Упевнений, що на найближчому засіданні це питання буде розглянуто, і громадяни інших країн незалежно від рівня захворюваності повинні будуть надати довідку про негативний ПЛР-тест (зроблений, - ред.) за 48 годин", - заявив Степанов.

Нагадаємо, ситуація з коронавірусом в Україні погіршується. В країні 15 850 нових COVID-випадків. Це найбільша кількість від початку року.

РБК-Україна писало, що зараз у "червоній зоні" залишаються Житомирська, Закарпатська, Івано-Франківська та Чернівецька області.

Нагадаємо, завтра в Києві вводять сурові карантинні обмеження, вони триватимуть до 9 квітня включно.

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