RU

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Travel
+
-

Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди

Україна збила 5 російських літаків та знищила два танки, - ЗСУ

Автор: Анастасія Рокитна

В Луганській області збито п'ять російських літаків після нападу на Україну. Крім того, знищено два танки.

Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на прес-службу ЗСУ.

За попередньою оперативною інформацією, в Луганській області збито 5 літаків і 1 вертоліт РФ.

Крім того, в районі Щастя знищено два танка та декілька вантажівок РФ.

Нагадаємо, міністр оборони Олексій Резніков звернувся до українців. Він закликав громадян зберігати спокій, українська армія тримає оборону і дає відсіч російським військам.

Зазначимо, сьогодні вранці Путін оголосив про початок військової операції проти України.

Читайте РБК-Україна в Google News
Збройні сили УкраїниРосійська ФедераціяУкраїна