Україна "із захватом" стежить за судом у справі МН17, - Єнін

Українська сторона "із захватом" спостерігає за судом у Нідерландах у справі про катастрофу МН17. У Міністерстві закордонних справ називають судовий процес зразково-показовим.

Про це йдеться в матеріалі РБК-Україна "В очікуванні покарання: що відбувається зі справою МН17 через шість років".

В коментарі РБК-Україна заступник міністра закордонних справ Євген Єнін заявив, що вважає, що кримінальний процес в суді Гааги "зразково-показовим".

"Ми із захопленням спостерігаємо за розглядом Окружним судом Гааги справи проти перших обвинувачених у збиття літака рейсу МН17. Для нас цей процес є як показовим, так і повчальним. Якість обвинувачення, на мою думку, дуже висока", - підкреслив Єнін.

Він також додав, що сподівається на те, що Спільна слідча група (JIT) зможе зібрати достатньо нових доказів і перед судом постануть й інші підозрювані у трагедії.

Нагадаємо, заступник генпрокурора Гюндуз Мамедов заявив РБК-Україна, що бойовики на Донбасі не можуть вважатися комбатантами і отримати імунітет від кримінального переслідування.

Судовий процес у справі про катастрофу МН17 розпочався в березні 2020 року; за оцінками сторони обвинувачення, розгляд по суті очікується вже на початку наступного року.

Авіакатастрофа на Донбасі сталася 17 липня 2014 року, в результаті неї загинули майже 298 пасажирів і членів екіпажу літака "Малазійських авіаліній". На суді вже представлені докази того, що його збили з російської установки "Бук".