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Україна і Румунія проведуть спільні військово-морські навчання

Автор: РБК-Україна

В Одеській області Україна і Румунія проведуть спільні навчання Riverine-2021 за участю Військово-Морських сил і прикордонників. Вони відбудуться восени.

Про це повідомляє прес-служба Міністерства оборони України.

Це четверті поспіль навчання між ВМС ЗС України та ВМС Румунії, які відбудуться цього року.

Головна ідея навчання-зміцнення регіональної безпеки, поліпшення рівня взаємодії та сумісності країн-учасниць.

Україна до навчання залучить групу малих броньованих артилерійських катерів, рейдовий тральщик, десантний корабель або катер, підрозділ морської піхоти, а також морська авіація ВМС України. Від румунської сторони-броньовані і патрульні катери, рейдові тральщики, а також піхотний підрозділ і вертоліт Puma Naval.

Також у навчаннях візьмуть участь підрозділи морської охорони Державної прикордонної служби України та Прикордонної поліції Румунії.

Процес планування, управління об'єднаними корабельно-катерними тактичними групами і відпрацювання завдань будуть здійснюватися відповідно до стандартів і процедур НАТО.

Планується, що військові моряки проведуть тренування з бойового тралення окремих ділянок акваторії Дунаю, відбиття повітряного нападу противника, здійснюватимуть контроль за цивільним судноплавством у районах оперативної відповідальності, відпрацюють елементи тактичного маневрування з урахуванням особливостей навігації на судноплавній річці, патрулюватимуть водні шляхи, тренуватимуться в організації зв'язку та взаємодіятимуть з літальними апаратами.

Нагадаємо, у Рівненській обласній державній адміністрації 28 квітня провели антитерористичні навчання. За легендою, терористи нібито захопили будівлю облдержадміністрації.

РБК-Україна писало, що в Тернопільській області 28 квітня СБУ і Нацполіція проводили антитерористичні командно-штабні навчання.

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