Україна і Румунія почали спільні військово-морські навчання

В Румунії на водах річки Дунай почалися військові навчання "Riverine 2019", в яких беруть участь українські та румунські військово-морські сили. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на румунський Actmedia.

Повідомляється, що військово-морські навчання проходять у водах Дунаю між українським містом Ізмаїлом та румунським - Тульча. Навчання проходитимуть в період з 3 по 7 вересня.

"Приблизно 300 військових моряків з України та Румунії, починаючи з вівторка, візьмуть участь в двосторонніх навчаннях під назвою "Riverine 2019", - йдеться в повідомленні.

Присутні на навчаннях буде командувач військово-морськими силами України адмірал Ігор Воронченко.

Нагадаємо, раніше РБК-Україна повідомляло, що в Балтійському морі НАТО почали військово-морські навчання, які триватимуть до 19 вересня. Участь у навчаннях візьмуть близько 3 тис. військовослужбовців і понад 40 суден з 18 країн Європейського союзу.

Також повідомлялося, що в Одеській області 30 серпня відбулись випробування модернізованих ракет реактивної системи залпового вогню "Вільха-М" із збільшеною дальністю ураження. Ракети повинні взяти на озброєння українська армія.