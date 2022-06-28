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Україна та Росія провели ще один обмін тілами загиблих військових

Фото: Україна та Росія провели ще один обмін тілами загиблих військових (Getty Images)
Автор: Марія Кучерявець

Україна та Росія провели черговий обмін полоненими в Запорізькій області. Було повернуто 46 наших загиблих захисників.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Міністерства реінтеграції тимчасово окупованих територій.

"В Запорізькій області відбулася чергова операція з повернення тіл загиблих українських військовослужбовців. Україна повернула тіла 46 героїчних оборонців для гідного їх поховання. З них 21 - захисники “Азовсталі", - йдеться в повідомленні.

У відомстві додають, що операція проводилась за співпраці Уповноваженого з питань осіб, зниклих безвісти, ГУР МОУ, СБУ, ГШ ЗСУ та інших силових структур України.

Нагадаємо, перед цим останнього разу обмін тілами між Україною та РФ відбувся 21 червня. Тоді українська сторона повернула додому 35 своїх загиблих військових.

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