Україна і Росія проведуть переговори в Туреччині в кінці березня

Українська і російська делегація домовилися провести в Туреччині очний раунд переговори про завершення війни. Він запланований на 28-30 березня.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення голови фракції" Слуга народу " Давида Арахамія в Facebook.
"Сьогодні на черговому раунді переговорів по відео було прийнято рішення провести наступний живий раунд двома делегаціями в Туреччині 28-30 березня", - повідомив він.
При цьому він додав, що подробиці будуть пізніше.
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