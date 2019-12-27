Україна і Росія продовжують газові переговори у Відні

Делегації України і Росії в п'ятницю, 27 грудня, продовжують переговори у Відні про транзит газу після 1 січня 2020 року. Про це російським журналістам повідомив представник "Газпрому".

Нагадаємо, 26 грудня представники України і Росії почали у Відні переговори за новим контрактом на транзит газу.

Раніше виконавчий директор НАК "Нафтогаз України" Юрій Вітренко повідомив, що контракт на транзит газу через територію України можуть підписати до 27 грудня 2019 року. За його словами, 26 грудня "Нафтогаз" і "Газпром" зустрінуться, щоб остаточно узгодити умови договорів.

Зазначимо, згідно з протоколом між Україною і РФ, ПАТ "Газпром" підпише угоду з НАК "Нафтогаз України" на організацію транспортування газу через територію України. Після цього НАК "Нафтогаз України" та ТОВ "Оператор газотранспортної системи України" укладуть транспортний угоду (контракт на транзит газу).

У протоколі зазначається, що сторони повинні виконати всі умови і підписати угоди між компаніями до 29 грудня 2019 року.