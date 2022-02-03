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Україна – Росія: капітан збірної з футзалу пообіцяв "покласти душу й тіло" в півфіналі Євро-2022

Автор: Андрій Вирва

Капітан збірної України з футзалу Петро Шотурма розповів про свої очікування від гри з Росією у півфіналі Чемпіонату Європи-2022.

Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на Sportarena.

"Нашим першим завдання було вийти з групи, а після першої гри побачили, над чим працювати, оскільки кожна команда дуже сильна і віддає все заради перемоги. Фортуна була нашому боці та ми вийшли з групи. Потім грали з Казахстаном віддали всі сили і, можливо, фортуна була на нашому боці" – сказав Шотурма.

Також капітан збірної вдячний іншим українським спортсменам, маленьким дітям та вболівальникам, які виставляють відео з підтримкою наших футзалістів.

Шотурма розповів, що гравці збірної не звертають увагу, на те що букмекери не вірять в збірну України, бо головне що наші хлопці вірять в свої сили та характер.

"Наразі дуже гарний турнір, за рахунок духу, характеру бійцівських якостей вдалося вийти у півфінал. А далі скажу, трохи перефразовуючи наш Гімн: "Душу й тіло положимо за такий матч". У нас була мрія вийти проти Казахстану та перемогти, зараз інша мрія. Ідемо за нею", – зявив Петро Шотурма.

Також капітан збірної відповів на питання, чи вважає Росію сильнішою зважаючи на рейтинг. "Якщо подивитися за рейтингом, то Росія на першому місці, а ми у десятці. Але ми маємо заготовкиі на матч, які допоможуть нам" – сказав Шотурма.

Нагадаємо, що матч 1/2 фіналу Євро між Україною та Росією відбудеться 4 лютого о 17:55 в Амсердамі. Трансляцію можна буде подивитись на платформі "Суспільне Спорт".

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