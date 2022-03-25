RU

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Зеленський заяви Київ новини Харків новини Маріуполь новини Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

Україна і Росія близькі до консенсусу щодо чотирьох з шести пунктів переговорів, - Ердоган

Фото: президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Наталія Юрченко

Президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган заявив, що Україна і Росії просунулися в переговорному процесі. За його словами, сторони близькі до консенсусу щодо чотирьох з шести пунктів переговорів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на турецьке видання Anadolu Agency.

За його словами, на переговорах делегації домоглися успіхів щодо членства в НАТО і статусу російської мови. Також є прогрес у темі демілітаризації України та гарантій безпеки.

"Вважаю, за чотирма пунктами в переговорах є консенсус. Перший пункт стосується вступу України до НАТО. Спочатку Україна наполягала на членстві в Альянсі, але згодом Зеленський почав заявляти про можливість відмови. Інший пункт стосується прийняття російської мови в Україні в якості офіційної. Зеленський погодився і з цим. Російською мовою і так говорять практично на території всієї України. У цьому плані проблем немає", - заявив Ердоган.

Однак президент Туреччини додав, що складним залишається питання Криму і Донбасу. Ердоган зазначив, що Зеленський запропонував провести референдум, щоб вирішити долю цих територій.

Нагадаємо, раніше стало відомо, що Ізраїль може стати однією з країн-гарантів безпеки України після завершення війни з Росією.

Термінові і важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Війна Росії проти УкраїниТурцияРосійська ФедераціяУкраїна