Україна та РФ домовилися про створення робочих підгруп

Україна та Росія провели сьогодні, 12 березня, черговий раунд переговорів щодо завершення війни. Делегації досягли домовленості щодо створення спеціальних робочих підгруп.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на радника керівника Офісу президента Михайла Подоляка, який входить до переговорної делегації України.
"Переговори з делегацією РФ тривають безперервно у відеоформаті. Створено спеціальні робочі підгрупи. Позиції України визначені надзвичайно жорсткими попередніми директивами", - розповів Подоляк.
Якими саме питаннями будуть займатися створені робочі підгрупи, представник української делегації не розповів.
Нагадаємо, сьогодні російська сторона заявила про проведення переговорів з Україною у форматі відеоконференції. Але подробиць у Кремлі не розкрили.
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