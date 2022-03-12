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Україна та РФ домовилися про створення робочих підгруп

Автор: Дмитро Левицький

Україна та Росія провели сьогодні, 12 березня, черговий раунд переговорів щодо завершення війни. Делегації досягли домовленості щодо створення спеціальних робочих підгруп.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на радника керівника Офісу президента Михайла Подоляка, який входить до переговорної делегації України.

"Переговори з делегацією РФ тривають безперервно у відеоформаті. Створено спеціальні робочі підгрупи. Позиції України визначені надзвичайно жорсткими попередніми директивами", - розповів Подоляк.

Якими саме питаннями будуть займатися створені робочі підгрупи, представник української делегації не розповів.

Нагадаємо, сьогодні російська сторона заявила про проведення переговорів з Україною у форматі відеоконференції. Але подробиць у Кремлі не розкрили.

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