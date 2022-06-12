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Україна розробила маршрути через Польщу та Румунію для експорту зерна, - МЗС

Фото: Україна розробила два маршрути для експорту зерна (Getty Images)
Автор: Наталія Юрченко

Уряд України розробив два маршрути для експорту зерна. Вони проходять через Польщу та Румунію.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на коментар заступника міністра закордонних справ Дмитра Сеника виданню Reuters.

На безпековому саміті в Сінгапурі він зазначив, що на території України зберігається до 30 млн тонн зерна, які потрібно експортувати.

Через блокаду морських портів Україна може вивезти зерно лише автомобільним та річковим транспортом, а також залізницею. Уряд розробив маршрути для експорту через Польщу та Угорщину. Також ведуться переговори про створення третього коридору через країни Балтії.

"Ці маршрути не ідеальні, але ми робимо все можливе, щоб розвивати їх", - сказав Сеник.

Нагадаємо, Володимир Зеленський розповів, що розблокувати українські порти допомагають Туреччина, Великобританія, Канада, ООН та інші європейські країни.

Також президент під час свого виступу у Сінгапурі розповів про наслідки продовольчої кризи та війни в Україні.

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