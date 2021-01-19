Україна розробляє нові регуляторні підходи для подолання інтернет-загроз

Фото: інтернет-кабель (РБК-Україна)

Україна розробляє нові регуляторні підходи для подолання різних загроз в мережі Інтернет. Розглядають створення нового регуляторного органу.

Про це на міжнародній конференції "Безпечний онлайн 2020: Сучасні виклики" розповіла представниця Міністерства цифрової трасформації України Гульсана Мамедієва.

"Нова регуляторна модель передбачає те, що повинні бути реалізовані проактивні дії для запобігання терористичного контенту, його створення і поширення, і контенту, що містить сексуальну експлуатацію і насильство над дітьми", - сказала вона.

За словами Мамедієвої, багато країн світу сходяться на тому, що необхідно створити новий регулятор, який би допоміг подолати інтернет-загрози. Це регуляторний орган міг би блокувати та видаляти небезпечний контент, але б не здійснював постійного моніторингу.

"Новий регуляторний орган повинен захищати права користувачів в інтернеті, мати повноваження і можливості впроваджувати свої рішення щодо блокування і видалення контенту", - додала представниця Мінцифри.

Нагадаємо, до цього РБК-Україна писало, що в Україні на третину знизилася кількість кібератак.