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Україна розірве ще одну угоду з СНД в космічній галузі

Автор: Олександр Білоус

Кабінет міністрів схвалив проект указу президента України щодо припинення дії Угоди про спільну діяльність з дослідження і використання космічного простору, підписаної 30 грудня 1991 року в м. Мінську. Угода застаріла та не застосовується.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на засідання уряду 4 серпня, яке транслювалося у Youtube.

Як зазначається в пояснювальній записці до проекту, угода 1991 року та за своїм змістом спрямована на врегулювання ключових питань, пов'язаних зі здійсненням державами-учасницями Угоди спільної діяльності з дослідження і використання космічного простору. Підставою для здійснення спільної діяльності є міждержавні програми, розробка та реалізація яких координується Міждержавною радою по космосу.

"Зазначена угода є в цілому застарілою, в сучасних реаліях втратила своє практичне значення, не відповідає сучасному стану співпраці між країнами, а отже не застосовується", - йдеться в документі.

Нагадаємо, Кабінет міністрів 28 липня ухвалив постанову про вихід України з Протоколу про затвердження Положення про Міждержавну раду по космосу. Рішення ухвалено з огляду на втрату міжнародним договором свого практичного значення.

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