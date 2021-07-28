Україна вийшла з космічної угоди в рамках СНД

Кабінет міністрів ухвалив постанову про вихід України з Протоколу про затвердження Положення про Міждержавну раду по космосу. Рішення ухвалено з огляду на втрату міжнародним договором свого практичного значення.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на засідання уряду 28 липня, яке транслювалося у Youtube .

Як зазначається в пояснювальній записці до проекту постанови, Протокол про затвердження Положення про Міждержавну раду по космосу підписаний урядами держав-учасниць СНД 13 листопада 1992 року та визначає, що Рада є координуючим органом по формуванню і реалізації міждержавних програм по дослідженню і використанню космічного простору.

"Протокол про затвердження Положення про Раду є в цілому застарілим, в сучасних реаліях втратив свою актуальність, не відповідає сучасному стану співпраці між країнами, а отже не застосовується на практиці", - йдеться в документі.