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Україна навіть не розглядає варіант закупівлі російського газу, - Вітренко

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Україна, Неділя 01 серпня 2021 02:56
Україна навіть не розглядає варіант закупівлі російського газу, - Вітренко Фото: Юрій Вітренко, голова правління компанії "Нафтогаз"(Кузьмін Олександр, УНІАН)
Автор: Наталья Скороход

Україна навіть не розглядає варіант закупівлі російського газу. Таку заяву зробив голова правління компанії "Нафтогаз України" Юрій Вітренко.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на його інтерв'ю "Радіо Свобода".

За словами чиновника, Україна не буде закуповувати російський газ і навіть варіант такий не розглядає.

"Ми взагалі такий варіант не розглядаємо, ні з ким не ведемо розмову про це. Тут якраз у нас така дуже чітка позиція", - заявив Вітренкою.

Він додав, що Україна прагне експортувати газ, а не імпортувати.

"Ми в принципі хочемо, щоб Україна почала експортувати газ, а не імпортувати. Ми зараз видобуваємо приблизно 20 мільярдів кубів на рік, а вся Україна споживає приблизно 30 мільярдів кубів. Відповідно до 10 мільярдів ми імпортуємо", - говорить Вітренко.

Він пояснив, що Україні потрібно зменшити неефективне споживання газу.

"Бо в нас єдина система газотранспортна, у нас не розділяються молекули окремо для населення, окремо - для промисловості. Так воно не працює. І нам потрібно перейти до того, що ми можемо експортувати газ. Що для цього потрібно зробити? Перше і найголовніше - це навіть не збільшити видобуток, а це зменшити неефективне споживання газу. Наприклад, один з найбільших і найбільш проблемних секторів, який споживає газ - це централізоване теплопостачання. Україна має можливості переходити в централізованому теплопостачанні з газу як з джерела енергії, наприклад, на біомасу або біогаз відповідно", - сказав Вітренко.

Нагадаємо, що Україна зможе знизити ціни на газ для населення, якщо стане експортувати газ. Про це заявив Вітренко.

Раніше повідомлялося, що Україна зробить все можливе для того, щоб "Північний потік-2" не був сертифікованим,

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