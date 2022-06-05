Австрія пропонує проміжний етап для України перед вступом до ЄС

Між співпрацею та вступом до Європейського союзу слід запропонувати проміжний етап для України. Щоб вона встигла досягти європейських стандартів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters .

Зокрема, німецький канцлер Карл Нехаммер запропонував створити так званий "підготовчий простір" для України, щоб він досяг стандартів ЄС, аналогічних Європейській економічній зоні та Європейській угоді про вільну торгівлю.

"Нас об'єднує одна мета, ми всі хочемо сильної, незалежної та економічно успішної України. В даний час вона бореться за своє політичне і територіальне виживання. Всі наші зусилля в першу чергу спрямовані на припинення російської агресивної війни. На такому етапі швидке приєднання до ЄС в будь-якому випадку не може бути нагальною проблемою", - зазначив Нехаммер.

Він підкреслив, що в нинішніх дебатах про членство України в ЄС необхідно позбутися емоцій, оскільки швидкий вступ нереалістичний.

"Ми повинні створити європейський підготовчий простір, який дозволить крок за кроком зміцнювати співпрацю з ЄС і краще адаптуватися до європейських стандартів", - додав Нехаммер.