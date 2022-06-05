ru ua
Нд, 05 червня News Daily Lite Styler Travel
Війна Росії з Україною Зеленський заяви Донбас новини Маріуполь новини Харків новини Київ новини Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Коронавірус Олімпіада 2022 Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору
Lite Новини шоу-бізнесу Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа Колонки Auto Світовий автопром Авторинок України Електромобілі Тест-драйви Законодавство Технології та інновації Ретро Курйози Лайфхакі
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Realty Новобудови Вторинний ринок Оренда Заміська нерухомість Комерційна нерухомість Місто Регіони Точка зору Дизайн Зарубіжна нерухомість

Австрія пропонує проміжний етап для України перед вступом до ЄС

Новость на русском →
Відень, Неділя 05 червня 2022 17:31
Австрія пропонує проміжний етап для України перед вступом до ЄС Фото: австрійський канцлер Карл Нехаммер (GettyImages)
Автор: Олександр Мороз

Між співпрацею та вступом до Європейського союзу слід запропонувати проміжний етап для України. Щоб вона встигла досягти європейських стандартів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.

Зокрема, німецький канцлер Карл Нехаммер запропонував створити так званий "підготовчий простір" для України, щоб він досяг стандартів ЄС, аналогічних Європейській економічній зоні та Європейській угоді про вільну торгівлю.

"Нас об'єднує одна мета, ми всі хочемо сильної, незалежної та економічно успішної України. В даний час вона бореться за своє політичне і територіальне виживання. Всі наші зусилля в першу чергу спрямовані на припинення російської агресивної війни. На такому етапі швидке приєднання до ЄС в будь-якому випадку не може бути нагальною проблемою", - зазначив Нехаммер.

Він підкреслив, що в нинішніх дебатах про членство України в ЄС необхідно позбутися емоцій, оскільки швидкий вступ нереалістичний.

"Ми повинні створити європейський підготовчий простір, який дозволить крок за кроком зміцнювати співпрацю з ЄС і краще адаптуватися до європейських стандартів", - додав Нехаммер.

Нагадаємо, раніше президент України Володимир Зеленський закликав надати статус кандидата на вступ до ЄС на саміті європейських лідерів у червні.

При цьому Київ розраховує на прискорений процес вступу, проте низка європейських країн виступає проти особливих умов для України.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Україна Австрія Вступ в ЄС
NEWS
На фронті отримав важке поранення адвокат Масі Найєм
На фронті отримав важке поранення адвокат Масі Найєм
DAILY
Без Москви. Чи є шанс на об'єднання православних в Україні
Мілан Лєлічполітичний оглядач РБК-Україна Без Москви. Чи є шанс на об'єднання православних в Україні