RU

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Travel
+
-

Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди

Україна розраховує на допомогу США в прискоренні вступу до НАТО, - Кулеба

Автор: Мілан Лєліч

Україна розраховує на допомогу американських партнерів в прискоренні євроатлантичної інтеграції. Київ усвідомлює роль США в НАТО.

Про це заявив міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба в інтерв'ю РБК-Україна.

За його словами, Україна досягла значного прогресу в необхідних реформах.

"Ми усвідомлюємо роль США в НАТО, а тому розраховуємо на допомогу наших американських партнерів в прискоренні євроатлантичної інтеграції України", - зазначив Кулеба.

Міністр додав, що попри підтримку зі сторони США, до кінцевої мети доведеться пройти шлях.

"І, безумовно, маємо працювати з тими європейськими країнами, які, коли йдеться про несвоєчасність нашого членства в НАТО, своїми заявами про недостатність реформ в Україні приховують банальне небажання дратувати Росію", - додав Кулеба.

Раніше посол Німеччини розповіла, що потрібно для надання Україні ПДЧ НАТО.

Читайте РБК-Україна в Google News
НАТОДмитро Кулеба