Україна розраховує отримати до 1 млрд гривень від приватизації в 2022

Україна сподівається залучити від приватизації в 2022 році до 1 млрд гривень. Після прийняття всіх необхідних актів будуть оголошені аукціони щодо вже підготовлених до продажу об'єктів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Фонд державного майна .

Як заявила виконуюча обов'язки голови ФДМ Ольга Батова, в першу чергу мова йде про непрацюючі хлібозаводи, спиртзаводи та об'єкти нерухомості, цікаві для малого і середнього бізнесу.

"Точно скажу, що цього року від приватизації планується залучити до бюджету понад 600 мільйонів гривень. Дуже будемо сподіватися, що вдасться отримати до 1 мільярда в бюджет завдяки зростанню цін на електронних аукціонах", - зазначила вона.