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Україна розраховує отримати до 1 млрд гривень від приватизації в 2022

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Київ, П'ятниця 12 серпня 2022 21:58
Україна розраховує отримати до 1 млрд гривень від приватизації в 2022 Фото: в. о. голови ФДМ Ольга Батова (facebook.com/olya.batova)
Автор: Олександр Мороз

Україна сподівається залучити від приватизації в 2022 році до 1 млрд гривень. Після прийняття всіх необхідних актів будуть оголошені аукціони щодо вже підготовлених до продажу об'єктів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Фонд державного майна.

Як заявила виконуюча обов'язки голови ФДМ Ольга Батова, в першу чергу мова йде про непрацюючі хлібозаводи, спиртзаводи та об'єкти нерухомості, цікаві для малого і середнього бізнесу.

"Точно скажу, що цього року від приватизації планується залучити до бюджету понад 600 мільйонів гривень. Дуже будемо сподіватися, що вдасться отримати до 1 мільярда в бюджет завдяки зростанню цін на електронних аукціонах", - зазначила вона.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що масова приватизація в Україні стартує 1 вересня 2022 року. Очікується, що на продаж виставлять об'єкти, які роками не використовуються.

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Фонд госимущества Приватизація держпідприємств
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