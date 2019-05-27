Україна розраховує на плідну співпрацю з новообраним Європарламентом

Міністерство закордонних справ України розраховує на продовження плідної співпраці з новообраним Європейським парламентом в питаннях реалізації європейського курсу країни. Про це йдеться в поширеному в понеділок коментарі відомства з приводу виборів до ЄП 9-го скликання.

У МЗС переконані, що "підтримка суверенітету, незалежності і територіальної цілісності нашої держави залишиться константою двосторонніх відносин України з Європарламентом і Європейським союзом в цілому".

"Зробимо все можливе, щоб безпрецедентний рівень парламентського співробітництва України з ЄС був збережений протягом наступних 5 років", - зазначають у МЗС України.

Україна також очікує продовження співпраці з новообраним Європейським парламентом, яке спрямоване на поглиблення співпраці між Україною і ЄС та подолання спільних викликів.

У МЗС України вітали продемонстровану під час виборів "здатність ЄС протистояти спробам РФ втручатися у виборчі процеси Євросоюзу шляхом кібер - і дезінформаційних атак і пропаганди".

Нагадаємо, в Європейському парламенті після закриття всіх виборчих дільниць у країнах Євросоюзу оголосили остаточний розклад сил на найближчі п'ять років у результаті виборів, які пройшли в неділю, 26 травня.

З 751 місця в Європарламенті найбільша кількість, 178 місць, отримала Європейська народна партія (EPP), на другому місці Прогресивний альянс соціалістів і демократів (S&D) - 152 місця, на третьому - Альянс лібералів і демократів для Європи (ALDE&R) зі 108 мандатами.