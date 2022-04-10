Україна намагається закупити німецькі БМП безпосередньо у виробника, - Bild

Україна планує закупити німецькі бойові машини піхоти (БМП) Marder безпосередньо у компанії-виробника Rheinmetall. Передбачається, що до кінця року може бути поставлено 35 машин.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Bild.
За даними Bild, компанія Rheinmetall пропонувала бундесверу терміново передати Україні боєздатні Marder, після чого отримати у виробника доукомплектовану техніку. Але Міністерство оборони Німеччини заблокувало ініціативу.
При цьому, як пише Bild, міністерство навіть не провело оцінку стану БМП. Крім того, в кінці березня Rheinmetall направляв запит міністру оборони Крістіне Ламбрехт на викуп 4 млн патронів для БПМ і постачання їх Україні, але відповідь так і не була отримана.
"Якщо це правда, що міністерство досі не перевірило Marder, то це скандал. Війна Росії на знищення мирного населення України вирує вже 45 днів, але Берліну, мабуть, поспішати нікуди", - розкритикував позицію влади посол України в Німеччині Андрій Мельник.
Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Україна має намір придбати 100 німецьких самохідних гаубиць за 1,7 млрд євро.
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