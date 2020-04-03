Україна провела успішне випробування крилатих ракет "Нептун"

В Одеській області успішно пройшли випробування комплексу крилатих ракет "Нептун". Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Раду національної безпеки і оборони (РНБО).

Повідомляється, що під час випробування крилатих ракет була проведена перевірка дальності і точності ураження морських цілей. Надводні мішені були уражені на відстані близько 100 км.

Даний тип ракет планують взяти на озброєння в Збройні сили України.

"Рада національної безпеки і оборони України визначив завдання щодо розробки, серійного виробництва новітніх зразків ракетної техніки, зокрема забезпечення комплексами крилатих ракет Збройних Сил України для підвищення їх бойового потенціалу на морському напрямку в акваторіях Чорного і Азовського морів", - повідомили в РНБО.

Наголошується, що ракетний комплекс 360 МЦ "Нептун" - комплекс крилатих ракет наземного базування з протикорабельної ракетою, призначений для ураження бойових кораблів класів крейсер, есмінець, фрегат, корвет, десантних, танкодесантных кораблів і транспортів, які діють як самостійно, так і в складі корабельних груп і десантних загонів і берегових радіо-контрастних цілей, в простих і складних метеорологічних умовах, в будь-який час доби і року, при активному вогневої і радіоелектронної протидії супротивника

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що в Україні пройшли випробування ракети "Ольха-М" з дальністю ураження 120 км.

Раніше повідомлялося, що Міністерство оборони закупить ракетних комплексів на більш ніж 2,4 млрд гривень. Зокрема, на фінансування ракетної програми в цьому році виділили на 300 млн гривень більше, ніж у 2019 році. У відомстві також наголосили, що в цілому в рамках оборонного замовлення на 2020 рік планується здійснити закупівлі на 21,25 млрд гривень.