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Україна просить посилити тиск на РФ для виконання Будапештського меморандуму

Автор: Дмитро Левицький

Україна знову закликала міжнародну спільноту посилити тиск на Росію. Москва повинна повернутися до виконання положень Будапештського меморандуму.

Про це йдеться в заяві Міністерства закордонних справ України.

Підписавши Будапештський меморандум, як нагадали в МЗС, Росія, Британія та США пообіцяли поважати незалежність, суверенітет та територіальну цілісність України після її відмови від ядерної зброї.

"Росія зухвало порушила свої зобов’язання за меморандумом та базові принципи міжнародного права, окупувавши частину суверенної території України та розв’язавши збройний конфлікт на Донбасі", - зазначили у відомстві.

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Крім того, Росія продовжує активно мілітаризувати окупований Крим, перетворюючи його на потужну військову базу. А потенційне розміщення Росією ядерної зброї на окупованому півострові, наголосили в МЗС, підриває глобальну систему безпеки та потребує адекватної реакції міжнародної спільноти.

"Україна закликає світову спільноту посилити тиск на РФ. Росія має повною мірою дотримуватися зобов’язань за цим документом", - підкреслили в МЗС.

Нагадаємо, у Німеччині заявляли, що Україні не вдасться отримати гарантії за Будапештським меморандумом. Берлін пояснив, що документ є політичною декларацією, а не міжнародним договором.

Додамо, питання, чи потрібно Україні на міжнародному рівні обговорити використання гарантій безпеки, визначених Будапештським меморандумом, виносили на всенародне опитування президента Володимира Зеленського.

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