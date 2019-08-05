Україна просить США збільшити поставки ракетних комплексів Javelin, - посол

Україна звернулася до США із запитом про продаж більшої кількості протитанкових ракетних комплексів Javelin. Про це заявив тимчасовий повірений у справах США в Україні Вільям Тейлор в інтерв’ю "Радіо Свобода".

За його словами, Україна хотіла б придбати більше Javelin з оборонною метою за програмою зовнішніх військових продажів Міністерства оборони США.

Нагадаємо, спеціальний представник США в Україні Курт Волкер раніше заявив, що Сполучені Штати Америки відкрили для України можливість придбання оборонного озброєння.

Раніше повідомлялось, що Україна планує закупити у США нову партію Javelin. РБК-Україна писало, що 30 квітня 2018 року стало відомо, що США поставили Javelin Україні. Згідно з домовленостями Україна отримала 210 ракет і відповідні переносні пускові комплекси. До кінця травня відбулися пуски ракетних комплексів Javelin. У ЗСУ заявили, що протитанкові комплекси не будуть використовувати на Донбасі.

Крім того, віце-прем'єр-міністр з питань європейської та євроатлантичної інтеграції України Іванна Клімпуш-Цинцадзе заявила, що Україна зацікавлена почати масштабну закупівлю високотехнологічного оборонного обладнання зі США, у тому числі, додаткових комплексів летального зброї (Javelin).