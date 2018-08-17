Україна просить США і ЄС відреагувати на спробу морської блокади з боку РФ

Україна просить відреагувати на обмеження свободи суден у Азовському та Чорному морях

Російська Федерація значно посилила тиск на українські суди в Чорному та Азовському морі. Тому Україна звернулась до парнерів по коаліції проти РФ з проханням відреагувати на ситуацію в Азовському та Чорному морі, про це під час прес-конфереції повідомив міністр інфраструктури Володимир Омелян, передає кореспондент РБК-Україна.

"Ми бачимо, що Росія розпочала нову атаку на Україну, шляхом штучного обмеження судозаходів в Азовське море. Буквально позавчора були чергові навчання в Чорному морі, коли були перекриті проходи для звичайних суден. Тому ми розуміємо, що тиск посилюється", - повідомив Омелян.

За його словами, Україна також звернулась до партнерів у ЄС та США з проханням відреагувати на обмеження свободи суден у Азовському та Чорному морі.

"Ті вантажопотоки, які йдуть з портів Маріуполь і Бердянськ - кінцевими клієнтами є також країни ЄС та Північної Америки. Тобто фактично, через те, що суда РФ без жодних підстав зупиняють транспортні судна в акваторії Азовського моря і Керченської протоки, судовласники змушені за простій (платити, - ред.) десятки тисяч доларів щоразу при зупинці. Відповідно, кінцева вартість продукції дорожчає для споживачів. Збитки несуть США і ЄС. Тому ми звернулись до наших партнерів по коаліції проти РФ для того, щоб вони також вжили заходів реагування зі свого боку", - наголосив міністр.

Він наголосив, що дії РФ були негативно оцінені на рівні державного департаменту США.

"Судячи по тому, як ситуація загострюється в Азовському і Чорному морі,я думаю, що питання ( щодо пропозицій з обмеження сполучення з РФ, - ред.) будуть розглянуті найближчим часом. Реакція з боку Києва повинна бути. Більше того, ситуація в Азовському та Чорному морі вже оцінена на рівні заяви державного департаменту США, де вони однозначно стверджують, що дії РФ спрямовані на дестабілізацію української частини азовського регіону. Це є штучні обмеження свободі судноплавства", - додав Омелян.

Нагадаємо, що у Державному департаменті США заявили, що дії Росії в Азовському морі є спробою дестабілізації України.

Раніше секретар Ради національної безпеки і оборони України Олександр Турчинов заявив, що військово-політичне керівництво Російської Федерації розглядає Азово-Чорноморський регіон як важливий плацдарм для подальшої експансії.