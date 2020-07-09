Україна просить РФ в екстреному порядку обміняти одного з полонених

Україна на засіданні гуманітарної підгрупи Тристоронньої контактної групи просила Росію в екстреному порядку звільнити полоненого Валерія Матюшенка. Матюшенко знаходиться у полоні терористів так званої "ДНР".

Про це розповів український представник Донбасу в ТКГ Денис Казанський.

За словами Казанського, у Матюшенко виникли серйозні проблеми зі здоров'ям. Полонений страждає на сильний біль та швидку втрату ваги, що може бути симптомами онкологічного захворювання.

"Інформацію донесли до ОБСЄ і тієї сторони. Зараз домагаємося проведення обстеження. Поки зрозумілої реакції та чіткої відповіді з боку бойовиків немає. Але питання потрібно постійно підіймати і контролювати, оскільки людина в реальній біді", - наголосив він.

Зазначимо, підприємець та музикант Валерій Матюшенко потрапив до полону бойовиків 15 липня 2017 у Кальміуському. Так званий "суд" засудив Матюшенка до 10 років в'язниці нібито за "шпигунство".

Нагадаємо, вчора представник Росії в ТКГ звинуватив українську сторону у нібито зриві домовленостей щодо обміну полоненими.