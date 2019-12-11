Україна просить ОБСЄ не пускати на ділянки розведення бойовиків з символікою СЦКК

Україна звернулася до ОБСЄ з проханням посприяти недопущенню на ділянки розведення сил представників незаконних збройних формувань з символікою "СЦКК", зокрема у Станиці Луганській. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сторінку операції Об'єднаних сил у Facebook.

Так, сьогодні під час робочої зустрічі українська сторона Спільного центру з контролю та координації звернулася до спостерігачів Спеціальної моніторингової місії ОБСЄ щодо сприяння в недопущенні бойовиків у нарукавних пов'язках з символікою так званої "СЦКК" в район відновленого пішохідного мосту в Станиці Луганській.

"Також, сторони обмінялися оцінками безпекової ситуації на ділянках розведення, визначили шляхи подальшої взаємодії української сторони СЦКК та СММ ОБСЄ в Україні", - додали у штабі.

Нагадаємо, раніше у штабі повідомили про ситуацію на ділянках розведення сил та засобів на Донбасі. Станом на 11 грудня між відновленим мостом у Станиці Луганській та КПВВ було перевезено більще 2600 осіб. Також на ділянці розведення продовжують працювати представники Червоного Хреста.

Також РБК-Україна писало, що сьогодні в зоні проведення ООС на Донбасі було поранено одного українського військового. Загалом бойовики, попри домовленості, 3 рази відкривали вогонь по позиціям підрозділів Об'єднаних сил. При цьому окупанти застосовували заборонені міномети 82-го калібру.