Україна просить ЄСПЛ призначити нову дату слухань позову проти Росії

6 лютого ЄСПЛ переніс слухання на невизначений термін

Секретариат уполномоченного по делам Европейского суда по правам человека направил соответствующий запрос в ЕСПЧ с просьбой назначить в кратчайшие сроки новую дату слушания по делу "Украина против России (Крым)". Об этом заявил уполномоченный по делам ЕСПЧ Иван Лищина, сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Интерфакс-Украина".

По его словам, в настоящее время в ведомстве ожидают ответной реакции от ЕСПЧ.

"Министерство юстиции Украины полностью готово к проведению публичных слушаний по делу "Украина против России (Крым)" и представительству интересов государства Украина в ЕСПЧ", - сообщил Лищина и добавил, что как только Большая палата ЕСПЧ примет решение о новой дате слушания, в кратчайшие сроки будет сообщено об этом СМИ.

Отметим, 7 января Украина направила в Европейский суд по правам человека еще один иск против Российской Федерации из-за захвата кораблей и моряков в Керченском проливе.

Напомним, вчера, 6 февраля, ЕСПЧ перенес на неопределенный срок слушанья по крымской жалобе Украины против России по поводу аннексии Крыма.

Ранее в суде сообщали, что рассмотрят межгосударственный иск Украины против России относительно оккупации Крыма 27 февраля. Речь идет об иске Украины против России от 13 марта 2014 года в отношении Крыма.

До этого ЕСПЧ вернул статус приоритетного делу по жалобе украинских политзаключенных в РФ Олега Сенцова и Александра Кольченко.