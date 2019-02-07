Україна просить ЄСПЛ призначити нову дату слухань позову проти Росії

Фото: ЄСПЛ (echr.coe.int)

6 лютого ЄСПЛ переніс слухання на невизначений термін

Секретаріат уповноваженого у справах Європейського суду з прав людини направив відповідний запит до ЄСПЛ з проханням призначити в найкоротші терміни нову дату слухання по справі "Україна проти Росії (Крим)". Про це заявив уповноважений у справах ЄСПЛ Іван Ліщина, повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Інтерфакс-Україна".

За його словами, в даний час у відомстві чекають відповідної реакції від ЄСПЛ.

"Міністерство юстиції України повністю готове до проведення публічних слухань у справі "Україна проти Росії (Крим)" та представництва інтересів держави Україна в ЄСПЛ", - повідомив Ліщина і додав, що як тільки Велика палата ЄСПЛ ухвалить рішення про нову дату слухання, в найкоротші терміни буде повідомлено про це ЗМІ.

Відзначимо, 7 січня Україна направила до Європейського суду з прав людини ще один позов проти Російської Федерації через захоплення кораблів і моряків в Керченській протоці.

Нагадаємо, вчора, 6 лютого, ЄСПЛ переніс на невизначений термін слухання по кримській скарзі України проти Росії з приводу анексії Криму.

Раніше в суді повідомляли, що розглянуть міждержавний України позов проти Росії щодо окупації Криму 27 лютого. Мова йде про позов проти Росії від 13 березня 2014 року щодо Криму.

До цього ЄСПЛ повернув статус пріоритетного справі за скаргою українських політв'язнів в РФ Олега Сенцова і Олександра Кольченко.