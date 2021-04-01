Україна пропустила партію тестів на COVID для окупованого Луганська

Повідомляється, що сьогодні в сторону Луганська виїхали два вантажних автомобіля від Червоного Хреста з медикаментами, медичними матеріалами і тестами на COVID-19. Загальна вага гуманітарної допомоги склав близько 3 тонн.

Це вже другий гуманітарний вантаж, який перетнув лінію розмежування через КПВВ "Щастя". Перший доставили на тимчасово окуповану територію місяць тому. Тоді до Луганська проїхали 11 вантажівок від міжнародної організації ООН у справах біженців. Автомобілі перевозили господарські товари, гігієнічні набори та будівельні матеріали.

Фото: Україна пропустила до ОРЛО тести на COVID від Червоного Хреста (dpsu.gov.ua)

За даними окупаційної влади Луганська, на спочатку пандемії на цій території зафіксовано близько 3 700 випадків COVID при 322 летальних. А в Донецьку заявляють про близько 29 000 випадків при 2 249 смертях.

Для порівняння у підконтрольних частинах Луганської та Донецької областей - 17 692 (524 смерті) і 59 690 (1 279) відповідно.