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Україна пропустила партію тестів на COVID для окупованого Луганська

Автор: РБК-Україна

Україна через контрольний пункт в'їзду-виїзду "Щастя" пропустила партію тестів на COVID для окупованого Луганська. Гуманітарну допомогу доставляє Червоний Хрест.

Про це йдеться в повідомленні на сайті Державної прикордонної служби.

Повідомляється, що сьогодні в сторону Луганська виїхали два вантажних автомобіля від Червоного Хреста з медикаментами, медичними матеріалами і тестами на COVID-19. Загальна вага гуманітарної допомоги склав близько 3 тонн.

Це вже другий гуманітарний вантаж, який перетнув лінію розмежування через КПВВ "Щастя". Перший доставили на тимчасово окуповану територію місяць тому. Тоді до Луганська проїхали 11 вантажівок від міжнародної організації ООН у справах біженців. Автомобілі перевозили господарські товари, гігієнічні набори та будівельні матеріали.

Фото: Україна пропустила до ОРЛО тести на COVID від Червоного Хреста (dpsu.gov.ua)

За даними окупаційної влади Луганська, на спочатку пандемії на цій території зафіксовано близько 3 700 випадків COVID при 322 летальних. А в Донецьку заявляють про близько 29 000 випадків при 2 249 смертях.

Для порівняння у підконтрольних частинах Луганської та Донецької областей - 17 692 (524 смерті) і 59 690 (1 279) відповідно.

Нагадаємо, раніше віце-прем'єр, міністр з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій Олексій Резніков заявляв, що ситуацію з коронавірусом в окремих районах Донецької та Луганської областей можна назвати медичним геноцидом. Це заяву він зробив на підставі даних окупаційної влади про рівень смертності у 8,6% - вище, ніж де-небудь у світі.

Крім того, він називав військовим злочином вакцинацію жителів ОРДЛО російською вакциною "Супутник V".

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